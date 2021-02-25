Сбер запустил страхование по подписке

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В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился первый страховой продукт Сбера по подписке — программа страхования от несчастных случаев «Защита от травм». Минимальный срок страховки — один месяц.

Подписная модель — это самостоятельный выбор срока и способа оплаты страховки, а также возможность активации страховой защиты на тот период, когда потребность в ней наиболее высока. Подписка также позволяет разбить стоимость годовой программы на необременительные для личного бюджета регулярные платежи. При желании отказаться от страховки достаточно просто не вносить очередной платеж.

- Сбербанк Онлайн – одно из самых популярных приложений у жителей Юга России и Северного Кавказа, - говорит Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка. - Им пользуются более 8,5 млн наших клиентов в 11 регионах обслуживания банка. А перевод на подписную модель сделает оплату страховых услуг такой же привычной историей, как ежемесячная плата за интернет или доступ к любимым сериалам. Программа «Защита от травм» очень популярна у наших клиентов: за прошлый год договоры по ней в Юго-Западном банке оформили более 49 тысяч человек. В этом году у всех желающих сохранится возможность заключить и оплатить полис сразу на год. Но теперь подписка также позволяет оплачивать страховку небольшими ежемесячными суммами. А если кому-то защита от несчастных случаев нужна только на определенный период, например, на время отпуска или командировки, то за остальные месяцы он имеет возможность не переплачивать.

Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписку на «Защиту от травм» можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оплата осуществляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

- Сейчас настоящий бум подписок. По подписке можно смотреть фильмы, слушать музыку, учиться и даже владеть автомобилем, - объясняет Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка. - Всё более важным критерием выбора становится возможность платить именно за тот объём сервиса, которым человек реально пользуется. Так что подписка — логичное развитие и наших рисковых страховых продуктов. Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а в течение 2021 года мы переведём на эту модель все наши страховые продукты для физлиц.

Страховая защита на месяц обойдётся в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют 400 тыс., 500 тыс., 600 тыс., 800 тыс. или 1 млн рублей.