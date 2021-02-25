Более четверти всех преступлений на Кубани в 2020 году были связаны с мошенничеством

Фото ГУ МВД по краю

Руководителя краевого главка МВД Владимир Андреев в своем выступлении на сессии ЗСК 25 февраля подвел некоторые итоги работы кубанской полиции в 2020 году

За год полицией было зарегистрировано более 1,5 миллиона заявлений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Полицейскими раскрыто раскрыто более 30 тысяч преступлений.

- В прошлом году уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких видов преступных посягательств в Краснодарском крае выше среднего показателя по России, - отметил Владимир Андреев.

Заметно снизилось число убийств, изнасилований и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Уменьшилось также количество разбойных нападений, грабежей и краж из квартир.

При этом начальник главка отметил рост случаев мошенничества.

Также полицейскими Кубани в 2020 году пресечено более 6 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято около 250 килограммов подконтрольных и запрещенных веществ. Всего на территории Кубани в прошлом году пресечена деятельность двенадцати нарколабораторий.

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