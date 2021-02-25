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ЕР организовала всероссийскую акцию в честь Дня защитника Отечества

Представители «Молодой Гвардии», «Волонтеров Победы» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» вместе с членами партии «Единая Россия» 23 февраля провели акцию «Защитим память героев»
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Фото предоставлено пресс службой Единой России

Фото предоставлено пресс службой Единой России

Во всех российских регионах десятки тысяч граждан в знак единства с одержавшими победу предками возложили цветы к памятникам Великой Отечественной войны, пишет nashgorod.ru.

В Москве акции проходили сразу в ряде памятных мест. Одним из них стал Александровский сад. Туда приехали президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Они принесли цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В адрес ветеранов звучали самые теплые слова благодарности. Великое поколение продемонстрировало ныне живущим соотечественникам, как побеждать и не сдаваться, подчеркнул Путин. Он добавил, что в РФ помнят старые заветы. Люди чтут героизм Красной армии, которая боролась за родную землю и отразила нападение врагов.

В торжественных мероприятиях принял участие и секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. В Санкт-Петербурге он вместе с другими людьми возложил букет к мемориалу на Пискаревском кладбище.

Советский народ показал пример героизма. Это достойно уважения и вечной памяти, сказал Турчак.

Из года в год россияне приходят к военным захоронениям. О героях помнят как жители мегаполисов, так и пригородов. Гражданам важно отдать дань памяти солдатам — героям войны.

На сайте ER.ru сообщается, что активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», помимо возложения цветов к памятникам, пришли к более 7 000 ветеранов и передали им «Письма Победы». Авторами свыше 10 000 посланий стали граждане России и жители других государств.

«Почти 5,5 тысячи кубанцев поддержали акцию #ЗащитимПамятьГероев. Десятки тысяч цветов сегодня возложили к 498 мемориалам и памятникам. Это говорит о единстве нашего народа в желании сохранить историческое наследие нашего государства. Почтить память павших героев пришли люди старшего поколения, молодежь. Кроме этого, волонтеры и врачи возложили цветы в память погибших врачей, которые уже год борются с коронавирусной инфекцией.

Отдельных слов благодарности и нашего внимания заслуживают ветераны Великой Отечественной войны. Их отвага и героизм – высокий пример служения Отечеству. И сегодня по традиции волонтеры, депутаты-единороссы поздравили ветеранов-фронтовиков.

Мы будем помнить тех, благодаря кому наша страна живет и развивается. И мы гордимся тем, что являемся потомками героев-победителей. И такие акции тому подтверждение», - сказал секретарь регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко.