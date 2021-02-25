Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Нынешние температуры за окном возвращаются к положительным значениям. Еще утром по пути на работу морозец щипал щеки, но днем воздух постепенно стал прогреваться, хотя и отметки едва доходили до нуля. Но по данным метеорологов, погода изменится в Краснодаре 25 февраля.

На радость жителям вечером 25-го числа антициклон начнет менять температурный фон. На ночные отметки сильно он не повлияет - значения будут еще отрицательными, а вот с самого утра начнет теплеть.

Уже днем 26 февраля воздух прогреется до 6 градусов, но по ощущениям будет +8-9. К тому же ожидается ясная погода, никаких осадков, а главное слабый ветер - 5 метров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что аномально высокое давление будет штурмовать Краснодар. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, придется ой как непросто.

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