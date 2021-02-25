Областной суд в Ростове-на-Дону проведет заседание по делу бизнесмена из «лондонского списка» 16 марта

Фото Ростовского областного суда

Ростовский областной 16 марта рассмотрит возможность пересмотра приговора бизнесмену из "лондонского списка" Андрею Каковкину, ранее осужденного за мошенничество.

Андрей Каковкин — первый бизнесмен из "лондонского списка", который, как считается, вернулся из-з рубежа в Россию. При этом, ФСБ России по Ростовской области опровергло сам факт пересечения Каковкиным А.С. границы РФ, поскольку у бизнесмена не было заграничного паспорта. Сам бизнесмен опроверг свое нахождение в Великобритании.

В конце 2019 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к 3 годам колонии общего режима за мошенничество. Ростовский областной суд в начале 2020 года заменил реальный срок на условный с испытательным сроком два года.

- 26 августа 2020 года четвертый кассационный суд направил дело на новое рассмотрение в областной суд, который и назначил проверку приговора апелляцией на 16 марта", - отметил адвокат предпринимателя Генрих Хачатуров.

Ранее предприниматель Андрей Каковкин был фигурантом нескольких уголовных дел о мошенничестве. При этом одно из них- о нарушениях в сфере кредитования, все еще расследуется.

«Лондонским списком» принято называть бывших российских предпринимателей, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела, но которые готовы вернуться домой при условии неприменения к ним ареста