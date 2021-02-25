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Областной суд в Ростове-на-Дону проведет заседание по делу бизнесмена из «лондонского списка» 16 марта

Инстанция рассмотрит возможность пересмотра приговора Андрею Каковкину
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Ростовского областного суда

Фото Ростовского областного суда

Ростовский областной 16 марта рассмотрит возможность пересмотра приговора бизнесмену из "лондонского списка" Андрею Каковкину, ранее осужденного за мошенничество.

Андрей Каковкин — первый бизнесмен из "лондонского списка", который, как считается, вернулся из-з рубежа в Россию. При этом, ФСБ России по Ростовской области опровергло сам факт пересечения Каковкиным А.С. границы РФ, поскольку у бизнесмена не было заграничного паспорта. Сам бизнесмен опроверг свое нахождение в Великобритании.

В конце 2019 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к 3 годам колонии общего режима за мошенничество. Ростовский областной суд в начале 2020 года заменил реальный срок на условный с испытательным сроком два года.

- 26 августа 2020 года четвертый кассационный суд направил дело на новое рассмотрение в областной суд, который и назначил проверку приговора апелляцией на 16 марта", - отметил адвокат предпринимателя Генрих Хачатуров.

Ранее предприниматель Андрей Каковкин был фигурантом нескольких уголовных дел о мошенничестве. При этом одно из них- о нарушениях в сфере кредитования, все еще расследуется.

«Лондонским списком» принято называть бывших российских предпринимателей, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела, но которые готовы вернуться домой при условии неприменения к ним ареста