Отельеров на Кубани научат продвигать свои услуги в Интернете

Фото мэрии Сочи

На Кубани стартует проект #НеCтойНаОбочине ,который призван научить региональных отельеров продвижению своих услуг в интернете.

Проект начнет работу уже нынешней весной, сообщил вице губернатор Александр Руппель.

- Старая практика поиска туристов на вокзалах, в аэропортах и на обочинах трасс уже не эффективна, сегодня есть более продуктивные и удобные в работе сервисы для продажи гостиничных и туристических услуг в сети интернет. Этим полезным инструментам отельеры и представители туриндустрии могут обучиться бесплатно,- отметил замглавы региона.

В занятиях с отельерами примут участие эксперты поисковых систем, сервисов бронирования и смм-агентств. Они расскажут, как правильно добавить свой объект на интернет-карты, как отелям создать свои сайты и работать с соцсетями.

В проект зовут компании малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, работающие в санаторно-курортной и туристической сфере

Программа начнется с онлайн-семинаров и продолжится затем более углубленными воркшопами и мастер-классами на курортах региона.

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Я нашла этот отель со второй попытки на самом популярном у туристов ресурсе, торгующем гостиничными номерами.(читать далее)