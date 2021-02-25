Администрация Кубани и региональный центр поддержки предпринимательства запускают серию лекций в ClubHouse

Фото администрации КК

Проект направлен на расширение сотрудничества и взаимопонимания между бизнесом, экспертами и органами власти.

К трансляции могут подключиться все желающие.

Участники эфира во время стартовой сессии осудят тему управленческих ошибок, поговорят об историях бизнес-неудач и способах их преодоления.

Проект призван помочь тем, кто начинает бизнес в малом формате. Формат новой соцсети позволяет вести дискуссии всем, кого интересует эта тема.

-Планируем провести серию эфиров, раз в неделю эксперты и бизнесмены будут говорить о том, с какими проблемами сталкиваются предприниматели, на что обращать внимание на разных этапах развития проекта, какую помощь можно получить. Разберем и обсудим реальные кеи сы. Конечно, ответим на вопросы участников «комнаты», – рассказал эксперт Василий Жабин.

Предстоящая «комната» центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» доступна по ссылке.