Полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет в Краснодаре в начале апреля

Фото администрации КК

Соревноваться в профессиональном мастерстве будут сотрудники туристической сферы и сервиса, а также ресторанного бизнеса и event-индустрии. Они представят свои проекты для реализации в регионах России.

Полуфиналы конкурса пройдут в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми в апреле и мае 2021 года. В Краснодаре этот этап пройдет со 2 по 4 апреля.

– При выборе победителей учитываются как количество заявок на конкурс от региона, так и его туристический потенциал, а также активность со стороны профильных органов власти субъекта, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По итогам соревнований в финал конкурса выйдут двести профессионалов со всей России. Лучшие из них получат гранты на претворение своих проектов в жизнь.

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