На Кубани два железнодорожных тоннеля отремонтируют в 2021 году

Фото СКЖД

В 2021 году в Туапсинском районе Кубани намечено провести капремонт железнодорожных путей в двух тоннелях. Речь идет о Малом и Среднем петлевых тоннелях.

СКЖД сообщает, что работы будут вестись по самым современным технологиям. Ремонт направлен на снижение вибрации в конструкции тоннелей, что ,в свою очередь, значительно увеличит надежность сооружений и срок их службы.

- С вводом в строй этих объектов можно будет говорить о завершении на СКЖД модернизации сооружений, возведенных в первой половине 20-го века,— сообщает пресс-служба СКЖД.

Кроме того, компания в 2021 году намерена реконструировать контактную сеть на перегоне между станциями Чинары и Чилипси, а также переоборудовать там же тяговые подстанции.

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