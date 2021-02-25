В Краснодаре приступят к расширению проезжей части улицы Благоева с 26 февраля

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре с 26 февраля начинается капремонт улицы Благоева, на участке от дома № 7 до улицы Мачуги.

Здесь дорожники уже устанавливают временные знаки.

В ходе ремонта участок трассы намечено расширить до четырёх полос. Здесь же обновят тротуары , заменят инженерные сети. Работы планируется завершить в полном объеме до конца августа.

- Капремонт ул. им. Благоева выполнят по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Реализация этого проекта позволит расширить выезд с так называемого «малого кольца» микрорайона Гидростроителей на ул. им. Мачуги. Протяженность реконструируемого участка — 220 м,- сообщает мэрия Краснодара.

Во время выполнения первого этапа работ перекроют правую полосу движения в направлении от дома № 7 по ул. им. Благоева до ул. им. Мачуги. Для проезда транспорта останутся открыты две полосы.

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