На сессии ЗСК утвердили изменения в бюджет на три года

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Так, в соответствии с вносимыми изменениями, доходная часть краевого бюджета на 2021 год будет увеличена на 7,8 млрд рублей, на 2022 – на 7 млрд рублей, на 2023 - почти на 5,5 млрд рублей. Изменения объемов обусловлены ростом доходов.

Глава Кубани акцентировал, что благодаря принятым совместным решениям в условиях пандемии, стало возможным восстановление бюджет региона.

- Нам не придется привлекать коммерческие кредиты, как мы предполагали в прошлом году. В бюджете достаточно средств, чтобы говорить не только о сохранении экономики, ее отраслей и их развитии. Сегодня экономика края и бюджет самостоятельны. Мы можем справиться с любыми задачами, - сказал Вениамин Кондратьев.

Так, в ближайшую трехлетку прирастет дорожный фонд региона. Дополнительные средства будут направлены на строительство социальных объектов, решение проблем дольщиков, а также на поддержку и развитие агропромышленного комплекса.

Руководитель краевого парламента Юрий Бурлачко, в свою очередь, отметил, что увеличение доходной части бюджета стало возможным не только благодаря поступлениям из федерального бюджета, но и в связи с перспективами увеличения налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета.

- Ожидается их рост по многим позициям, в том числе и по таким, как поступление НДФЛ, налог на прибыль организаций. Такие цифры – явный показатель того, что кубанская экономика, пережившая ограничения времен эпидемии, восстанавливается и начинает отыгрывать прежние позиции, - подчеркнул Юрий Бурлачко.