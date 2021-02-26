Парламентарии Кубани рассмотрели изменения в региональный Устав

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Законодательное Собрание начинает второй этап конституционной реформы, внося нормы новой редакции Конституции Российской Федерации.

Проектом закона предлагается уточнить и дополнить вопросы, такие как: природопользование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и экологическая безопасность, особо охраняемые природные территории, общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, и многие другие.

В этом ряду также координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, социальная защита, включая социальное обеспечение, защита семьи, материнства, отцовства и детства, а также защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье.

Кроме того, вносятся изменения в бюджетный процесс. В соответствии с ними по проекту краевого бюджета и годовому отчету об исполнении краевого бюджета могут проводиться не только публичные слушания, но и общественные обсуждения.

Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, прошлый год прошел под знаком конституционной реформы, активно вносились изменения в федеральные конституционные и федеральные законы.

- Мы принимаем изменения в Устав края. Впереди предстоит большая работа по корректировке порядка 100 законов Краснодарского края в соответствии с новыми нормами Конституции РФ и теми федеральными законами, которые будут приняты в их развитие», – подчеркнул глава краевого парламента Юрий Бурлачко.

Законопроект принят депутатами в первом чтении.