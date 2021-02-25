Гольф-клуб в Геленджике. Фото: Михаил ЛУКАШОВ

В Геленджике на базе гольф-клуба планируется открыть хоккейную академию. Общая площадь клуба - 80 гектаров, на свободной территории намечено возвести новые спортивные объекты, стоимостью около 200 млн рублей.

- У нас есть еще свободные территории, где мы планируем построить хоккейную и теннисную академии, - сообщили в компании. - Инвестиции могут составить около 200 млн рублей.

Напомним, что сам клуб находится на Тонком мысе. От центра Геленджика всего 7 км.

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Позволить себе это развлечение может не каждый. Чтобы поиграть в гольф на единственном в Краснодарском крае поле, надо отдать от 6000 рублей и выше. Поэтому эта игра больше для состоятельных персон. А годовой абонемент (только хранение инвентаря) обойдет в 250 000 с человека (подробности)