Логистический комплекс в Новороссийске будет достроен к 2024 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Компания вложит до 7 млрд рублей в строительство логистического комплекса в Новороссийске. Намечено построить вторую и третью очереди значимого объекта для города-героя к 2024 году.

- Общая площадь объекта превысит 82 тыс. квадратных метров, - сообщили в девелоперском холдинге. - Это будет крупнейший логистический комплекс на юге России.

Комплекс станет перевалочной базой для хранения продукции по пути следования из морского торгового порта в розничные торговые сети региона.

Напомним, что соглашение о создании логистического центра на территории Кирилловской промышленной зоны было подписано на Российском инвестиционном форуме в 2019 году.

Особое внимание - строительству подъездных путей. Одна дорога свяжет центр с портом Новороссийска, а другая позволит добираться со стороны федеральной трассы.

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