Прямые авиарейсы в Хабаровск впервые запустят из краснодарского аэропорта

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Авиакомпания Nordwind запустит из Краснодара в Хабаровск прямые авиарейсы. Летом воздушная гавань краевой столицы впервые в своей истории примет регулярные прямые рейсы из административного центра Дальневосточного федерального округа РФ

- Намечено, что рейсы рейсы будут выполняться со 2 июня два раза в неделю, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Время полета - около 10 часов. Рейсы будет осуществляться на воздушных лайнерах Airbus A330.

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