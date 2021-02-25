Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Страшный пожар произошел на складе в Динском районе. Огонь охватил 1000 квадратных метров, к счастью угрозы распространения пламени нет.

- В 20:14 диспетчеру Динского пожарно-спастельного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о пожаре в складском здании, расположенном в поселке Украинский на улице Гаражной, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 20:40 был объявлен повышенный ранг пожара, к тушению были привлечены силы и средства от РСЧС - 38 человек и 13 единиц техники, от МЧС России - 31 человек и 11 единиц техники.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 21:23 огонь был локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, угрозы распространения возгорания на данный момент нет.

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