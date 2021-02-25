Краснодар участвует в российско-французском проекте в сфере умных городов

Фото: krd.ru.

Краснодар участвует в российско-французском проекте в сфере умных муниципалитетов. Он называется «Водно-зеленый городской каркас». Специалисты Центра озеленения и экологии проводят семинары с ландшафтными архитекторами из Ниццы и Бордо. Эти встречи посвящены вопросам создания в краевом центре зеленого каркаса.

Совместный проект стартовал в начале 2021 года. Цикл онлайн-семинаров организован при поддержке Минстроя РФ и Министерства экологического перехода Франции.

— В качестве пилотных выбрали несколько городов с разными климатическими условиями, в том числе Краснодар, — сообщил советник главы города Александр Водяник.

Первый этап проекта рассчитан до ноября. К этому времени в Краснодаре рассчитывают разработать собственную методику и алгоритм создания каркаса. В целом работа продлится от 10 до 15 лет.

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