Тепло вернется на Кубань, но лишь на пару дней

В последующие двое суток будет облачная погода с прояснениями Фото: Юлия БАРАНОВА

Тепло вернется на Кубань, но лишь на несколько дней. В пятницу дневная температура в Краснодаре поднимется до +7°С.

- В последующие двое суток будет облачная погода с прояснениями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В начале периода преимущественно без осадков, днем 27 февраля местами небольшие дожди, 28 февраля - преимущественно переходящие в мокрый снег.

Температура воздуха ночью 27 февраля +5°С, а на следующий день – уже от -2 до +3°С. Днем 27 февраля синоптики прогнозируют от +5 до +10°С, в южной половине края - до +15°С. А в последний день календарной зимы – от +1 до +6°С.

На Черноморском побережье февраль проститься облачной погодой, с прояснениями, местами дождь. Температура воздуха ночью будет от 0 до +5°С, днем от +5 до +10°С.

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Будет ли еще снег в Краснодарском крае

Cиноптики радуют своими оптимистичными прогнозами на выходные. Столбики термометров взлетят до +10-12 градусов. Это значит, что можно, наконец, насладиться прогулкой по парку или выбраться в лес. Но, как говорят метеорологи, оттепель эта придет на время. Но главный вопрос, который всех беспокоит, - снег еще ждать на Кубани или нет (продолжение)