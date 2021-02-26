Сотрудники МЧС ликвидировали страшный пожар на складе в Динском районе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Страшный пожар произошел на складе в Динском районе. Огонь охватил 1 тысячу квадратных метров в здании, расположенном в поселке Украинский на улице Гаражной

- В 20:14 диспетчеру Динского пожарно-спастельного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о пожаре в складском помещении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгоранию был присвоен повышенный ранг, к тушению привлекли 69 человек и 24 единицы техники. В том числе от МЧС России: 31 человек и 11 единиц техники. Опубликовано видео с жуткими кадрами огненной стихии.

В 21:23 огонь удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров. Очаг возгорания удалось полностью ликвидировать в 23:36, по предварительным данным в огне никто не пострадал

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