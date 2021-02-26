Результат матча Динамо Загреб - Краснодар 25 февраля 2021: 1:0

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Результат матча Динамо Загреб - Краснодар 25 февраля 2021. Российский клуб уступили хорватской команде в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра прошла на стадионе «Максимир» в Загребе и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол на 31 минуте забил Мислав Оршич. Напомним, в первой игре победу также одержал хорватский клуб – 3:2.

Таким образом, Россия лишилась клубов – представителей в еврокубках. После осенней части сезона «Краснодар» остался единственной отечественной командой в европейских турнирах.