Следователи СК приняли к производству дело о мошенничестве с жильем пожилых краснодарцев

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В Краснодаре следователи СК приняли к производству уголовное дело о мошенничестве с жильем пожилых людей. По версии следствия, преступная группа провела сделки, оформив договоры купли-продажи недвижимости пенсионеров без их ведома.

- По инициативе исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Маслова, материалы изъяты краевой прокуратурой из производства у полиции и переданы в отдел по расследованию особо важных дел, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Жилье мошенники спешили реализовать по низкой цене. В итоге пожилые люди утратили право на свои квартиры. Сейчас на недвижимость наложен арест. Следствие примет необходимые меры для восстановления прав пенсионеров.

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