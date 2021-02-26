Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Последние новости на 26 февраля 2021. Страшный пожар произошел на складе в Динском районе. Огонь охватил 1 тысячу квадратных метров площади помещения.

В июне возобновят круизы по Черному и Азовскому морям. Туристические компании уже анонсировали открытие морских путешествий в летнем сезоне в Краснодарском крае.

Прямые авиарейсы в Хабаровск впервые запустят из краснодарского аэропорта. Уже известны даже даты первых полетов.

В Геленджике владелица компании попала под уголовное дело за невыплату зарплаты сотруднице в 190 тысяч рублей. Имущество предпринимательницы могут арестовать.

Самый дорогой «жилой гараж» в Сочи продается за 12 миллионов рублей. На рынке насчитывается более сотни предложений о продаже подобных объектов.