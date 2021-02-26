Погода на 26 февраля 2021 года в Краснодаре

Погода на 26 февраля 2021 года в Краснодаре. Зима отступает. После аномальных холодов в краевой столице началось потепление. Столбики термометров стремительно рванули вверх. Температура воздуха ночью не превышает минус пяти градусов.

-Ожидаем переменную область без осадков. Температура воздуха днем составит плюс пять – семь градусов, – говорят синоптики.

Также в Краснодаре ожидается усиление ветра, но не такое сильное, как еще неделю назад: днем порывы могут достигать 12 м/с.

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Оттепель, которая ожидается на Кубани, будет недолгой. Отметки начнут падать, правда, не во всех районах (читайте далее).