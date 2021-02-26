График отключения света в Сочи 26 февраля 2021: где не будет электричества

График отключения света в Сочи 26 февраля 2021: центр Сочи обесточат Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

«КП» – Кубань» публикует график отключения света в Сочи 26 февраля 2021. Возможные перебои в подаче электричества связаны с ремонтом оборудования. Это плановые работы, которые продлятся несколько часов.

- В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение, - сообщили в Россетях.

Где будет отключение света в Сочи 26 февраля 2021

Адлерский район

26 февраля с 08:00 до 14:00 (нескольких часов в этом промежутке времени): ул. Пензенская.

Центральный район

26 февраля с 08:00 до 19:00 (нескольких часов в этом промежутке времени: ул. Пирогова 1-10, 47/2, 51/к1; ул. Виноградная 49, 18/7, 45А; ул. Буковая 1-50, ул. Дубовая (частично).

26 февраля с 12:00 до 18:00 (нескольких часов в этом промежутке времени: ул. Учительская (частично), пер. Карбышева 1-15, ул. Грибоедова 1-35.

Лазаревский район

26 февраля с 08:00 до 17:00 (нескольких часов в этом промежутке времени: а. Хаджико, а. Хатлапэ, а. Калеж, а. Лыготх; п. Вишневка ул. Казанская (частично), Майкопская (частично), пер. Высотный; п. Тихоновка ул. Сурикова, ул. Лесная (частично).