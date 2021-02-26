На Кубани произошел пожар в студенческом общежитии

Погибших и пострадавших нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар случился в общежитии техникума 25 февраля около 9 часов вечера. Сработала пожарная сигнализация. Очевидцы сразу же вызвали на место огнеборцев.

- Сообщение о возгорании в Кропоткине поступило диспетчеру в 21:15, в 21:20 пожарные были на месте. В общежитии техникума на улице Пушкина на четвертом этаже в комнате загорелись вещи. Огонь охватил два квадратных метра. Пожар был быстро ликвидировали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за пожара пришлось эвакуировать из здания 89 человек. Пострадавших нет. В 21:23 огонь был полностью потушен – с ним справились за три минуты.

- На месте от МЧС России работали 13 человек личного состава и четыре единицы техники, - добавили в ведомстве.