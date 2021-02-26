Ущерб от пожара в заповеднике «Утриш» оценили почти в 1 млрд рублей

Для тушения пожара привлекали авиацию Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Напомним, крупный природный пожар произошел в конце августа 2020 года в районе Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш. Причиной возгорания леса стал туристический костер. Тогда Кубань потеряла 130 гектаров уникальных реликтовых лесов.

- Ущерб, причиненный заповеднику «Утриш» в Краснодарском крае в результате пожара в 2020 году, оценен в 980 млн рублей. Утрачены 4,8 тысяч деревьев, среди которых есть краснокнижные породы, - сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора заповедника Олег Козырев.

«Комсомолка» сообщала, что помимо растительности огонь уничтожил много животных, насекомых, пресмыкающихся. Ученые Южного федерального университета сделали вывод, что на восстановление уникальной флоры Утришского заповедника под Анапой потребуется не менее ста лет.

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