В 20 небольших населенных пунктах Кубани появятся офисы врачей общей практики

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают повышать доступность медицины в селах. В этом году создадут 20 офисов врачей общей практики. Они появятся в небольших населенных пунктах Брюховецкого, Курганинского, Кореновского, Выселковского, Северского и других районах края.

– На Кубани значительная часть жителей проживает в сельской местности, и нам важно создавать для них максимально комфортные условия. Не должны люди добираться до врача в соседние станицы, чтобы получить консультацию, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

За последние пять лет на Кубани построили 99 офисов врачей общей практики. В этом году планируется возвести еще 20. Также в станицах и хуторах региона появятся семь фельдшерско-акушерских пунктов.

- На строительство и проектирование ВОПов из краевого бюджета направили 55 млн рублей. Общая сумма составит порядка 465 млн рублей, из них почти 385 млн выделено на офисы врачей общей практики, - добавили в администрации региона.