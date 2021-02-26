В Каневском районе благоустроят четыре общественные территории

В некоторых поселениях уже приступили к работам. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В районах Краснодарского края продолжают благоустраивать скверы и парки. Только в Каневском районе в этом году приведут в порядок четыре общественные территории.

- В Каневском, Красногвардейском и Кубанскостепном сельских поселениях появятся новые парки, а в станице Придорожной благоустроят территорию возле Дома культуры. Общая площадь обновленных зон отдыха превысит 100 тысяч квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году на Кубани приведут в порядок 232 территории. Из них 80% - в сельской местности.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 20 небольших населенных пунктах Кубани появятся офисы врачей общей практики. На строительство 20 медицинских кабинетов в 2021 году из краевого бюджета направят 385 млн рублей.