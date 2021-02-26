«Россети Кубань» отремонтирует 35 крупных питающих центров

Фото пресс-службы компании "Россети Кубань"

В течение 2021 года специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» отремонтируют 35 ключевых питающих центров и более 140 трансформаторных подстанций. Это позволит повысить надежность энергоснабжения 700 тысяч бытовых и промышленных потребителей Краснодара, а также пяти районов Краснодарского края и Республики Адыгея, прилегающих к Краснодару.

В рамках программы технического обслуживания и ремонтов комплексные работы запланированы на подстанциях 110 кВ «Южная», «Нововеличковская», «Ильская», «Лорис», «Мартанская», питающих центрах 35 кВ «Адыгейская», «Воронцовская», «Энем».

В соответствии с утвержденным планом ремонтной программы на 2021 год энергетики заменят и отремонтируют порядка 430 единиц энергооборудования – выключателей, трансформаторов, разъединителей, изоляторов и других элементов. В завершении ремонта специалисты проведут диагностику и испытания маслонаполненного оборудования. После технических мероприятий энергетики выполнят покраску объектов и обновят диспетчерские наименования.

Графики ремонтных работ составляются на основе анализа технического состояния энергообъектов, особенностей эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов предыдущих лет и с учетом минимизации неудобств для потребителей.

Выполненные работы обеспечат качество и надежность электроснабжения всех категорий потребителей краснодарского энергорайона, а также готовность оборудования электросетевого комплекса к безаварийному прохождению сезона пиковых нагрузок.