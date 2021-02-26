«ТНС энерго Кубань» наградило победителей акции «Свет в подарок»

Фото предоставлено пресс-службой "ТНС Энерго Кубань"

«ТНС энерго Кубань» вручило победителям акции «Свет в подарок» сертификаты на годовое потребление электроэнергии!

Свыше 525 тысяч жителей Краснодарского края и республики Адыгея - а это почти 37% клиентов компании, поборолись за заветные призы. Из более чем полумилиона участников были отобраны двадцать пять.

Этих счастливчиков для торжественного вручения сертификатов пригласили в офисы филиалов компании, после чего на их счета была зачислена сумма в размере годового потребления за 2020 год. Теперь победителям можно целый год пользоваться электроэнергией и не вспоминать об оплате.

«По роду деятельности чаще общаться нам приходится с должниками: звонить, напоминать об оплате или отключать от потребления. И на этот раз мы решили наоборот поощрить тех, кто платит исправно, передает показания и не доставляет проблем, т.е. наших добросовестных потребителей! К счастью, таковых оказалось немало!» - поясняет первый заместитель генерального директора «ТНС энерго Кубань» Алексей Астафоров.

Напомним, что участником акции мог стать любой клиент, который до 26 декабря оплатил долги, если таковые имелись, и внёс оплату за декабрь по акционному счёту. Либо оплатил текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета, снятым в тот же месяц и рассчитанным самостоятельно.

«Я всегда плачу коммунальные платежи за себя и за маму, долгов и просрочек не допускаю! И тут такой сюрприз. Мамин лицевой счет на дачу в Знаменском стал победителем акции! Мы с ней до последнего не верили, что это всерьез, но когда уже позвонили и позвали на вручение сертификата, конечно, обрадовались! Надо же первый выигрыш, и сразу так повезло!» - поделилась впечатлением победитель акции Татьяна Варивода из Краснодара.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе, пообещал, что данная акция не станет последней, будут и другие приятные бонусы для ответственных клиентов.