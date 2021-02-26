Многодетная мать из Краснодарского края участвует в конкурсе «Краса ВДВ–2021»

Фото пресс-службы министерства обороны РФ

В конкурсе «Краса ВДВ–2021» Краснодарский край представляет младший сержант Юлия Лукьяненко. Она проходит службу по контракту в 108 гвардейском десантно-штурмовом Кубанском Казачьем полку на должности повар-пекарь роты материального обеспечения. Девушка воспитывает троих детей: у нее две дочки Валерия и Амина и старший сын Иван.

Конкурс посвящен 91-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск и приурочен к Международному женскому дню. Первым испытанием на пути к победе станет конкурс «Сила оружия». В нем девушки должны показать навыки стрельбы из пистолета Ярыгина и неполной разборке-сборке автомата Калашникова. Также конкурсантки продемонстрируют свои таланты и красоту.

- Жюри из представителей командования ВДВ, а также известных актеров театра и кино, определят победительницу, - одну из 12 участниц, которая по праву сможет носить почетное звание «Краса ВДВ – 2021», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Имя победительницы объявит командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков 3 марта. В финале конкурса «Краса ВДВ–2021» получит диадему.