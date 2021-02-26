Завод по изготовлению металлических конструкций построят в Карасунском округе Краснодара

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В Краснодаре построят новый завод. Он появится в Карасунском округе на улице Демуса, 12/2. Для предприятия выделен участок площадью больше гектара.

- В краевом центре построят завод по изготовлению металлических изделий и конструкций. Он позволит создать в краевом центре более 50 рабочих мест. Инвестиции в проект составят более 150 млн руб, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал инвестсоглашение о строительстве предприятия. Презентация проекта прошла 26 февраля во Дворце искусств ТО «Премьера».

- На новом заводе будут изготавливать металлоконструкции для птицеводческих корпусов, эстакад, молокозаводов, пивоваренных заводов, сахарных заводов, - добавили в мэрии.