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Трамвайное движение на кольце улиц Московской и Солнечной возобновят в обычном режиме в конце марта

В краевой столице строят новую трамвайную ветку, в связи с работами пришлось поменять схему движения трамваем. С марта возобновят обычный режим
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В районе улиц Солнечной и Московской заменили водопроводные сети и ливневую канализацию. Переустройство инженерных коммуникации продолжается. Работы планируется завершить к концу марта, тогда и пустят трамвайчики на этом участке по обычной схеме.

- Работы по строительству трамвайной линии идут сразу на нескольких участках улицы Московской. На перекрестке с улицей Солнечной заменили сети водопровода и ливневой канализации. Система водоотведения будет сделана от Солнечной до Петра Метальникова. Продолжается подготовка к установке опор контактной сети, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Это первое в Краснодаре за 20 лет строительство трамвайной линии. Все работы по строительству на контроле держит лично мэр города Евгений Первышов.