«Фанагория» начинает экспорт в Финляндию и Латвию

Фото с сайта компании "Фанагория"

В адрес финского импортера, работающего как с государственной монополией, так и с местными ресторанами, отправлены вина из российских автохтонных сортов винограда – всего 864 бутылки.

Эта поставка стала результатом презентации кубанских вин, проведенных в Посольстве России в Финляндии совместно с НАО «Корпорация развития Краснодарского края» в начале марта прошлого года, непосредственно перед закрытием границ. На презентацию пришли представители государственной алкогольной монополии, импортеры и владельцы ресторанов, продающих импортные вина. Ожидаемо особый интерес вызвали вина из автохтонных сортов винограда – именно такие в конечном итоге и выбрал финский партнер.

В Латвию отправились 1062 бутылки, тоже особого ассортимента: это фанагорийские ледяные вина (белое «Рислинг», красное «Каберне»), вина позднего сбора из серии Velvet Season (белые «Мускат» и «Рислинг», красные «Каберне» и «Саперави»), пятилетний коньяк и мускатная чача.

Фанагорийская продукция уже продается в небольшом алкогольном бутике импортера в Риге. О причинах такого выбора владелец магазина Сергей Дерванов сообщил, что хотя они продают и сухие вина, но в этой закупке решили «расшириться за счет вин, которых нет у других». Он подтвердил, что в Латвии «достаточно любителей таких [ледяных и позднего сбора] вин». Г-н Дерванов рассказал, что он знаком с «Фанагорией» уже достаточно долгое время, лично посетил винодельню еще в 2012 году. Когда он увидел фанагорийские вина в продаже в Германии, решил закупать их у немецкого партнера компании – и вот первая поставка напрямую из России.

В 2020 году «Фанагория» осуществляла экспорт продукции в Китай, Германию и Казахстан. Идут переговоры о начале поставок в несколько других стран.