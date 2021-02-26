Директор департамента внутренней политики мэрии Краснодара Ирина Романец покидает пост

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26 февраля стало известно, что директор департамента внутренней политики мэрии Краснодара Ирина Романец покидает свой пост. Она переходит на другую работу. В администрации города Романец проработала всего два месяца.

- Могу сказать, что большой опыт Ирины Васильевны в социальной сфере и управленческие навыки, полученные во время подготовки проведения Олимпиады-2014, будут востребованы на любой руководящей должности, - написал в своем Telegram-канале вице-мэр Антон Смертин.

Известно, что исполняющим обязанности директора департамента внутренней политики города назначен Георгий Пронькин.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Романец 10 лет была вице-мэром Сочи, затем работала заместителем главы администрации Ялты.