Четыре машины столкнулись на трассе под Новороссийском

Фото отдела пропаганды Госавтоинспекции края

ДТП в районе хутора Семигорье под Новороссийском случилось утром 26 февраля. На трассе столкнулись четыре машины, среди них оказался и грузовик. Один человек пострадал.

- Авария произошла около 7 часов 25 минут на автодороге «Новороссийск-Керчь». 25-летний водитель на Hyundai на скорости на закруглении дороги не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он протаранил дорожное ограждение и влетел в грузовой автомобиль «ФАВ», после чего столкнулся с «Рено». Также пострадал «Ниссан», он ехал в попутном направлении с виновником и наехал на колесо, которое в результате ДТП отсоединилось от автомобиля Hyundai, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Фото отдела пропаганды Госавтоинспекции края

В аварии пострадал водитель грузовика, он на скорой был оставлен в больницу. Сейчас на месте работают полицейские, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.