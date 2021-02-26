57-летний замначальника Азово-Черноморского филиала «Главрыбвода» предстанет перед судом за получение крупных взяток

Фото СУ СК по краю

57-летний чиновник знал о расчистке коммерческой компанией по госконтрактам водоемов Васильчиков ерик и Соловьевское гирло.

Замначальника ФБГУ «Главрыбвод» решил погреть руки на контрактах. Мелочиться он не хотел. Поэтому потребовал от подрядчика взятку в 7 млн рублей по одному, и 2.6 млн по другому контракту.

Чиновник также прозрачно намекнул подрядчику, что если взяток он не получит, то не будут подписаны и акты приемки работ, и, следовательно, без оплаты останется и сам исполнитель работ.

7 миллионов подрядчик отдал чиновнику, но сообщил об этом в правоохранительные органы. Во время получения второго «транша» чиновник был задержан сотрудниками УФСБ с поличным.

- Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего заместителя начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов». Он обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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