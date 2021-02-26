В санаториях Сочи более 2200 человек прошли курс реабилитации после перенесенного COVID 19

Фото мэрии Сочи

Сейчас программы реабилитации после перенесенного коронавируса предлагают 23 санатория курорта.

– Медицинские программы санаториев разработаны на основании действующих временных методических рекомендаций Минздрава по лечению и реабилитации после COVID-19, – рассказал вице-мэр Сочи Владимир Пушкарев.

Курсы восстановления, которые начали работать в Сочи еще осенью 2020 года. проводятся под строгим контролем специалистов. Наряду с процедурами восстановлению здоровья пациентов помогает и уникальный сочинский климат.

Санатории предлагают ингаляции лекарственными препаратами и физиотерапию, а также лечебную физкультуру, массаж и бальнеолечение.

Реабилитационные программы рассчитаны на срок от 14 до 21 дня. При этом направление в санаторий врачи могут выдать не раньше, чем через две недели после завершения лечения от коронавируса.

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