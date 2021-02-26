Росреестр устранил замечания УФАС на закупку по созданию ФГИС ЕИР

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Росреестр устранил замечания УФАС по г. Москва в отношении закупки по созданию ГИС «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости». В настоящее время продолжается приём заявок на участие в конкурсной процедуре, тендер не отменен.

Ранее УФАС по г. Москва рассмотрело жалобу IT-компании «МоризоДиджитал» в отношении закупки по созданию ГИС «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости». По итогам рассмотрения жалоба была признана необоснованной. Доводы жалобы не нашли подтверждения в итоговом решении УФАС.

При рассмотрении жалобы была проведена дополнительная проверка всей процедуры закупки. По решению УФАС предъявлены незначительные замечания к содержанию конкурсной документации. Со стороны ФГБУ «ФКП Росреестра», заказчика закупки, 20.02.2021 были внесены изменения в конкурсную документацию. Таким образом в настоящее время замечания устранены. Информация о подтверждении исполнения предписания направлена в УФАС.

В настоящее время процедура закупки не отменена, продолжается прием заявок на участие в тендере. Окончание срока подачи заявок – 11.03.2021 г.

На данный момент на сайте портала Единой информационной системы в сфере закупок отображается информация «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе», что отнюдь не означает, что тендер отменен. Данная фраза означает, что поставщик будет определяться по требованиям конкурсной документации в соответствии с внесенными 20.02.2021 года изменениями. После подтверждения со стороны УФАС исполнения предписания указанное предупреждение должно быть снято с портала закупок.

Согласно постановлению Правительства РФ, проведение эксперимента осуществляется Росреестром и Минцифры РФ с 1 января по 31 декабря 2021 года. Проект реализуется на территории четырех субъектов (Республика Татарстан, Краснодарский край, Пермский край, Иркутская область). Эксперимент по созданию ЕИР позволит интегрировать данные по земле и недвижимости ряда федеральных ведомств, «Роскосмоса», а также органов власти субъектов.

В рамках эксперимента ЕИР данные базовых ресурсов – Единого государственного реестра недвижимости, Единой электронной картографической основы, Федерального фонда пространственных данных, Фонда данных государственной кадастровой оценки – будут обогащаться сведениями из других информационных систем ФОИВов – участников эксперимента. Ожидается, что набор сведений в ЕИР позволит заинтересованным лицам получать исчерпывающую информацию об определенной территории, в том числе для строительства или предоставления земельного участка. Цель создания единого ресурса по земле и недвижимости – работа по принципу «одного окна».

Уполномоченными органами за реализацию эксперимента в соответствии с постановлением Правительства являются Росреестр и Минцифра.