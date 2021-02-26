На краснодарца завели уголовное дело за повторную врезку в газопровод

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» в январе текущего года при проверке газового хозяйства частного домовладения в краевой столице обнаружили незаконное подключение газового оборудования к действующему газопроводу. Ранее, в 2020 году, данный абонент уже был привлечён судом к административной ответственности за аналогичное нарушение и, помимо возмещения материального ущерба за похищенный газ в размере более 82 тыс. руб., дополнительно был наказан штрафом в размере 10 тыс. руб.

Повторное нарушение повлекло возбуждение уголовного дела в феврале 2021 года в отношении абонента-нарушителя по ч.1 ст. 215.3 УК РФ – самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

Всего в Краснодарском крае с начала 2021 года сотрудники газовой компании выявили более 20 фактов нарушений потребления и учёта газа. По выявленным фактам направлены заявления в правоохранительные органы, возбуждено уже более 10 дел. Виновные будут привлечены судом к ответственности.