Снос 12-этажного самостроя в Анапе планируется завершить до конца весны

Фото администрации КК

На Кубани все большее внимание уделяется подобным объектам, построенным без какой-либо социальной инфраструктуры, прямо посреди городских кварталов.

За последние 5 лет число самостроев на Кубани сократилось почти на треть.

В Анапе подрядчики уже разобрали кровлю и 12 этаж самостроя на Таманской улице.

Сейчас разбирают перекрытия между 10 и 11 этажами. В работе применяются гидравлические молоты и подъемный кран. Здание будет полностью снесено в течение 2 месяцев.

Решение Анапского городского суда о сносе этого объекта было принято еще в 2015 году. Тем не менее, владельцы объекта и участка под ним не торопились исполнять это решение.

- По итогам судебных тяжб сначала в городском, в затем в Краснодарском краевом суде к сносу приступила администрация Анапы,- отмечают в администрации края.

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