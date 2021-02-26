В Сочи мужчина украл старую машину с помощью манипулятора и сдал ее на металлолом

Фото ВК ЧП Сочи

В полицию Адлерского района Сочи с заявлением обратился о краже 42-летний житель курорта. Мужчина рассказал, что со двора его дома кто-то украл его автомобиль-старую «Волгу» в неисправном состоянии.

При этом в салоне машины находилось вещи владельца. Мужчина оценил ущерб в 115 тысяч рублей.

Оперативники угрозыска на месте поговорили с возможными очевидцами кражи.

Местные жители рассказали полиции, что неизвестный мужчина подогнал к дому манипулятор, погрузил туда «Волгу» и увез ее.

Вскоре сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в краже был задержан и доставлен в отдел ранее судимый 46-летний житель Сочи.

Он рассказал, что сдал краденую машину в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на себя.

Сейчас украденная машина изъята и возвращена хозяину.

- По данному факту УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет,- сообщает УВД Сочи.

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