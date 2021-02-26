В Краснодаре завершено строительство проблемного ЖК «Таурас-96»

Фото администрации КК

Строительство двух многоквартирных домов в Краснодаре на улицах Семигорской и Понтийской начали еще в далеком 2014 году.

Застройщик начал стройку, но переоценил свои возможности и впоследствии не смог выполнить обязательства перед дольщиками объектов.

Краевые власти взяли эту ситуацию на контроль. И около 4 лет назад году завершить стройку вызвалось ООО «СпецСтройКубань».

Сейчас все работы на домах завершены..

- В ближайшее время администрация Краснодара должна ввести литеры 6 и 7 в эксплуатацию. После чего почти 500 семей смогут отметить новоселье, – написал в соцсетях первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

В 2020 году на Кубани восстановили права дольщиков более чем по 100 объектам.

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