Кубань получит дополнительное финансирование на продолжение строительства нового Яблоновского моста

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Правительство РФ приняло решение выделить еще 100 млрд рублей на ускорение ремонта, и строительства автотрасс в разных регионах страны. Субсидии получит и Кубань в рамках проекта строительства нового Яблоновского моста.

– В 2020 году на работы выделили более 1 млрд рублей, из них 564 млн получили из федерального бюджета. В этом году региону уже направлены 200 млн рублей, и сейчас мы ожидаем нового распределения средств, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Первая из трех очередей строительства Яблоновского моста уже завершена. Стоят уже пять опор будущего моста из семи планируемых, перестроено около 490 метров газопровода.

Сейчас рабочие приступили к монтажу металлических конструкций пролетного строения.

Длина нового моста составит 400 метров, сооружение будет иметь по две транспортных полосы в каждом направлении. Проектом также предусмотрены тротуар и велосипедная дорожка. Работы намечено завершить в 2024 году.

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