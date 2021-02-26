Около 1700 жителей Адлерского района Сочи подключили к централизованному газоснабжению

Фото мэрии Сочи

Со сжиженного на природный газ переведены более 80 объектов, в том числе 5 многоквартирных домов на улицах Худякова, Мелетяна и переулке Добрый в Адлере.

Сейчас в квартирах местных жителей ставят новое оборудование. Вопрос газификации здесь не удавалось в течение 5 лет решить из-за технических проблем.

В 2020 году сети трубопровода были переданы в собственность города.

В ходе совместной работы МУП «Сочитеплоэнерго», Сочигоргаза и Ростехнадзора были устранены все недостатки на газопроводе и изменен проект строительства сети.

- Это переключение позволит надежно обеспечить бесперебойное газоснабжение многоквартирных и жилых домов, создать более безопасную эксплуатацию газопровода и уменьшить стоимость коммунальных услуг для жителей района, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В 2020 году на курорте завершили второй этап газификации улицы Леселидзе в селе Пластунка. Здесь на наз перевели около 100 домов. С угля на газ в городе перевели и 7 котельных.

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