Частные авиаперевозчики в Краснодаре попали под уголовное дело за грубейшие нарушения норм безопасности полетов

Фото СК РФ

24 декабря 2020 года местный житель увидел это объявление и решил перелететь с краснодарского аэродрома «Азимут» в Ростовскую область. Потенциальному пассажир объявили стоимость перелета в 200 тысяч рублей. Половину из них он перевел перевозчикам сразу.

26 декабря 2020 года ,прибыв на аэродром, он увидел «лайнер-преемник» бывшего «кукурузника» АН-2 , самолет ТР-301.

При этом, как выяснилось, пилот не имел допуска к полетам в качестве командира экипажа. А в самом самолете не оказалось даже кресел с пристяжными ремнями.

После передачи оставшейся части денег в размере 100 тысяч рублей, незаконные действия по оказанию услуги, не отвечающей требованиям безопасности, были пресечены сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ,- сообщает ведомство.