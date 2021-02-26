Нотариальная палата Краснодарского края опровергла свои связи с «черными риелторами»

Фото СК РФ

В конце января 2021 года прокуратура установила, что мошенники в Краснодаре массово заключали договоры купли-продажи квартир и домов с пенсионерами, и регистрировали в Росреестре переход права без ведома собственников.

Сейчас уголовное дело по этим фактам расследуется СК.

Ряд региональных изданий утверждали, что к делу имеет отношение одна из нотариальных контор на улице Леваневского в краевом центре.

Между тем,26 февраля Нотариальная палата региона назвала подобные обвинения беспочвенными.

-Никаких процессуальных действий в отношении сотрудников нотариата на Леваневского следственные органы не проводили. В свою очередь, прокуратура не проверяла и не проверяет законность доверенностей, выданных в нотариальной конторе на улице Леваневского,- рассказала адвокат Ангелина Константинова, со ссылкой на официальной ответ прокуратуры Центрального округа Краснодара.

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