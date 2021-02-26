Spotify опередил Apple Music в рейтинге популярных музыкальных стриминговых сервисов в России по данным аналитиков МегаФона

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

По итогам прошлого года абоненты МегаФона слушали музыку в приложениях в среднем около 20 минут в день. Пик активности приходился в период с 17 до 18 часов. Чаще всего абоненты слушали музыку в пятницу. Лидером рейтинга стали российский музыкальный стриминговый сервис BOOM и Вконтакте, которые являются частью одной экосистемы. Доля абонентов, использующих эти приложения для воспроизведения музыки составила 56,2% от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети МегаФона. Второе место занимает приложение Яндекс.Музыка. Тройку лидеров замыкает Spotify, появившийся в России летом 2020 года.

Рейтинг музыкальных стриминговых сервисов в 2020 году:

1. BOOM и Вконтакте – 56,6% (доля пользователей от общего количества пользователей музыкальных сервисов в сети МегаФона)

2. Яндекс.Музыка – 18,7%

3. Spotify – 12,1%

4. Apple Music – 10,2%

5. YouTube Music – 1,6%

6. Dezeer – менее 1%

7. СберЗвук – менее 1%