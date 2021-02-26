ВТБ: россияне в февральские праздники втрое увеличили траты на отдых в Краснодарском крае

Расходы жителей России на туризм и развлечения в Краснодарском крае в длинные праздничные выходные выросли более чем в три раза к аналогичному периоду прошлого года и достигли 150 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Наиболее заметно на Кубани выросли траты отдыхающих в кафе и ресторанах, при этом расходы на авиабилеты и туры сократились на 12% год к году.

Во время праздничных выходных львиная доля трат россиян в туристических поездках по Краснодарскому краю пришлась на заведения общепита: в кафе и ресторанах они оставили свыше 105 млн рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее. В 2,7 раза увеличился оборот кубанских гостиниц – до 36 млн рублей. По остальным ключевым категориям туристических трат также зафиксирован рост в несколько раз.

Пятая часть всех туристических расходов в регионе зафиксирована в Сочи и на горнолыжных курортах Красной Поляны – там туристы потратили за праздники вдвое больше, чем в прошлом году. Туристические расходы составили за три дня 31 млн рублей – на 111% больше, чем годом ранее, и на 17% больше, чем за предыдущие выходные. Больше всего там россияне потратили на размещение – 19,7 млн рублей. Это в 2,5 раза превышает расходы прошлогодних февральских праздников и на четверть – траты на курортах во время прошлого уикенда. На развлечения лыжники и сноубордисты потратили в три раза больше, чем годом ранее. Расходы на кафе и рестораны увеличились в 2 раза – до 6,5 млн рублей. И даже траты на авиабилеты и туры выросли к прошлому году – на 8%, до 3,3 млн рублей. Всего в топ-5 популярных горнолыжных курортов россияне за праздники потратили на 114% больше, чем годом ранее, и на 16% больше, чем за предыдущие выходные.

В целом на отдых в России за праздничный уикенд было потрачено свыше 7 млрд рублей. Больше всего российские туристы тратили в кафе и ресторанах - свыше 6 млрд рублей (трехкратный рост). В 2 раза по сравнению с прошлым годом, до 589 млн рублей, выросли расходы россиян на развлечения в поездках. Это на 43% больше, чем неделей ранее. Также почти в 1,5 раза выросли расходы на гостиницы: они достигли 238 млн рублей, это на 42% больше, чем годом ранее, и на 32% выше, чем на прошлой неделе. В 2,6 раза год к году и на 85% по сравнению с предшествующей неделей увеличились расходы россиян на аренду автомобиля. При этом расходы на авиаперелеты и туры уменьшились на 48% год к году и составили всего 270 млн рублей.

«За прошлый год соотечественники уже успели распробовать все преимущества внутренних туристических маршрутов. Поэтому на длинные праздничные выходные многие выбрали отдых на российских курортах или городской туризм в исторических локациях, несмотря на аномальные морозы и открытые границы по ряду зарубежных направлений. Кроме того, немалая часть россиян предпочла продлить себе праздники за счет отпускных дней, поэтому по итогам текущей недели мы ожидаем увидеть не менее значительный рост туристических трат по сравнению с прошлым годом», -- комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Многие москвичи и жители европейской части России на праздники отправились в путешествие по Золотому кольцу России. В заведениях общепита Владимира, Суздаля, Ярославля и других городов популярного туристического маршрута гости оставили почти 8 млн рублей – примерно в 3 раза больше, чем в этот же период год назад. Также в 2,7 раза выросли траты путешественников на бронирование местных гостиниц, на размещение у них ушло 3,5 млн рублей. Всего же туристические расходы в городах Золотого кольца увеличились в 2,5 раза год к году и составили 12,5 млн рублей.

Несмотря на сохранения ряда ограничений из-за пандемии, многие россияне отправились на праздники в Санкт-Петербург. Траты по основным туристическим категориям в Северной столице выросли на 36% год к году и достигли 185 млн рублей. Кратно увеличились траты путешественников в Екатеринбурге, на Байкале и на Алтае. Более скромный рост – на несколько десятков процентов – зафиксирован в традиционно популярных у туристов Казани и Нижнем Новгороде.