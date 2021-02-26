На ремонт энергообъектов западного района «Россети Кубань» направит 33 млн рублей

Фото компании "Россети Кубань"

В 2021 году энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» проведут ремонт 20 подстанций 35-110 кВ. Они обеспечивают электроэнергией около 390 тысяч потребителей и более 480 социальных объектов Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинского и Крымского районов Краснодарского края. Стоимость ремонтных работ составит более 33 миллиона рублей.

Специалисты проведут капитальный ремонт и замену отработавшего свой ресурс оборудования – выключателей, трансформаторов, разъединителей, изоляторов и других элементов. После технических мероприятий энергетики выполнят покраску оборудования, обновят диспетчерские наименования и расчистят территорию.

– Работы на энергообъектах проводятся в соответствии с утвержденной ремонтной программой 2021 года. Своевременное и качественное выполнение комплексных ремонтов способствует поддержанию надлежащего уровня надежности электросетевого комплекса и обеспечению бесперебойного электроснабжения всех потребителей, – отметил главный инженер Юго-Западного филиала Егор Войцеховский. – В процессе работы мы будем формировать график и схему ремонтов таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей.

Юго-Западные электрические сети – один из крупнейших филиалов компании «Россети Кубань». Площадь обслуживания составляет порядка 5 тысяч кв. км и численностью населения более 800 тысяч человек. На балансе предприятия находятся 77 подстанций классом напряжения 35-110 кВ.